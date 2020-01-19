Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da yayın yapan Zeit haber portalına verdiği röportajda Morales “Dördüncü kez aday olmam hataydı ancak buna halk karar vermişti ve ben de anayasa çerçevesinde adaylık teklifini kabul ettim” dedi. Politik hayatını sürdüreceğini belirten Morales “darbe” olarak nitelediği sürece Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) katıldığına dikkati çekerek “Seçimlerde bir usulsüzlük olmadı. OAS, hazırladığı raporla Bolivya’yı ateşe verdi” ifadelerini kullandı. OAS Büyükelçisinin kendisine ülkeden çıkması için yardım teklif ettiğini söyleyen Morales “Ona güvenmedim çünkü beni doğrudan Guantanamo’ya götürmek istiyordu” dedi.