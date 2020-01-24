İsrail Ordusu’nun, su kanalları ve baraj kapaklarını Gazze Şeridi yönüne doğru açması sonucu, Filistinlilere ait 800 dönümlük tarım arazisi sular altında kaldı. Tarım Bakanı Yardımcısı Muhammed Ebu Asr, Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki Shujaiya Mahallesi'nde işgal güçlerinin açtığı su barajları nedeniyle 800 dönümlük tarım arazisinin sular altında kaldığını açıklarken, kaydedilen zararın yaklaşık 350 bin dolar olduğunu aktardı.
Son haftalarda 4. kez barajları açan İsrail, şiddetli yağışlar nedeniyle barajlarda biriken fazla miktarda suyu, Gazze Şeridi yönüne herhangi bir uyarı yapmaksızın boşaltıyor.
İsrail baraj kapaklarını açtı: Gazzeli çiftçiler 350 bin dolar zarar etti
24.01.2020 - 20:23 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail’in, yağış sonucu barajlarda biriken suyu Gazze Şeridi'ndeki Filistinli tarım arazilerine boşaltması sonucu, Gazzeli çiftçiler yaklaşık 350 bin dolar zarara uğradı.
İsrail Ordusu’nun, su kanalları ve baraj kapaklarını Gazze Şeridi yönüne doğru açması sonucu, Filistinlilere ait 800 dönümlük tarım arazisi sular altında kaldı. Tarım Bakanı Yardımcısı Muhammed Ebu Asr, Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki Shujaiya Mahallesi'nde işgal güçlerinin açtığı su barajları nedeniyle 800 dönümlük tarım arazisinin sular altında kaldığını açıklarken, kaydedilen zararın yaklaşık 350 bin dolar olduğunu aktardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : israil,baraj,gazze,zarar,story_,
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