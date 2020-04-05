Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sri Lanka'da hükûmetin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin cesetlerinin krematoryumlarda yakılmasına yönelik kararı, ülkedeki Müslümanların tepkisini çekti. Seylan Ulema Cemiyeti (ACJU), hükûmetin salgınla mücadele politikalarını doğru bulmalarına rağmen din ayırt etmeden cesetlerin yakılmasının yanlış olduğunu açıkladı. ACJU açıklamada "İslam dini, ölülerin gömülmesini buyurmakta ve ölü yakmayı doğru bulmamaktadır" ifadesini kullandı.

İNGİLİZLER VAZGEÇTİ

İngiliz Avam Kamarasının da Müslüman ve Yahudilerin talepleri üzerine bütün Covid-19 kurbanlarının cesetlerini yakma kararından vazgeçtiği hatırlatılan açıklamada "Ölülerin ceset torbasına konulup gömülmesi durumunda hastalığın yayıldığına dair bilimsel delil bulunmamaktadır. İngiltere, Singapur, Avustralya, Malezya, İran ve İtalya gibi ülkelerde, Covid-19'dan ölenlerin cesetlerinin gömülmesine müsaade edilmiştir" denildi.