Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah komutanlarından Muhammed Ali Yunus'un ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde gece saatlerinde arabasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Hizbullah'tan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazı kaynaklar Yunus'un İsrail drone'u tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah içindeki ajanları teşhir etmekten sorumlu olan Yunus'un Ocak ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yakın bir isim olduğu belirtildi.