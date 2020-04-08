Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya, korona virüs salgınında Avrupa’nın merkezi haline geldi. 14 bin 555 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya, Avrupa’da en fazla korona virüs vakasının görüldüğü ülke haline geldi. 146 bin 690 korona vakasının görüldüğü ülkede son 4 gündür vaka sayılarında düşüş yaşanıyordu. Ancak, bugün 6 bin 180 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülke, vaka sayısında artış gözlemlendi. Son 24 saat içerisinde elde edilen verile göre, 757 kişi de hayatını kaybetti.

İspanya’da korona virüs vaka sayılarında artışın ardından açıklama yapan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, virüsün “bulaşma zirvesine” ulaştığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Illa, korona virüs vaka sayılarına rağmen iyimser bir tablo çizerek, “Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi, enfekte oranı düşüşe geçecek” ifadelerini kulandı.

İspanya’da korona virüsten en fazla etkilenen başkent Madrid oldu. Başkentte bugüne kadar 5 bin 586 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.