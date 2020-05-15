Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 48 saatte 293 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylelikle ölü sayısı 5 bin 576’ya çıktı. Vaka sayısı da 2 bin 244 artarak 73 bin 401’e yükseldi.

Kanada Federal hükümetinin, işini kaybedenler için ve ekonomiyi desteklemek amacıyla daha önce açıkladığı yardım paketine, üniversite öğrencileri de dahil edildi. Başbakan Justin Trudeau öğrencileri kapsayan toplam 9 milyar dolarlık Covid-19 destek programı için başvuruların bugünden itibaren başlayacağını açıkladı.

Salgın nedeniyle çalışma ve iş bulma imkanları kısıtlanan öğrenciler, ağustos ayına kadar ayda 1250 dolar devlet yardımı alacak. Bu yardımdan, hem çalışıp hem okuyan ve ayda 1000 dolardan daha az kazanan öğrenciler de yararlanabilecek.

"Covid-19 araştırmalarına siber saldırılar var"

Öte yandan Kanada Gizli Servisi CSIS, ülke genelinde Covid-19’a karşı yürütülen ilmi ve fikri çalışmaların siber saldırı tehdidi altından olduğunu açıkladı.

CSIS’ten yapılan açıklamada, "İşletmelerimiz ve araştırma merkezlerimiz olağanüstü çabalarından dolayı artan yabancı parazit ve casusluk riski altında. CSIS, çalışmaların ve mülkiyet bilgilerinin güvenli şekilde kontrol altında kalmasını sağlamak için bu kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. Odak noktası, Kanada fikri mülkiyetini bu tehditlerden ve bununla ilgili işlerden ve ekonomik çıkarlardan korumaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, siber riskin hangi ülke veya ülkelerden geldiği, ülkedeki hangi kurum ya da kurumlarda yapılan araştırmaların tehdit altında olduğuna ilişkin detay paylaşılmadı.