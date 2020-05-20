Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 326 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İspanya'da 24 Mayıs'ta sona erecek olan OHAL uygulamasının 7 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 24 Mayıs'ta sona erecek OHAL uygulaması için 5. kez uzatma teklifi Meclis'te yapılan oylamada 177 evet, 11 çekimser ve 162 hayır oyla kabul edildi. İspanyol hükümetine, ülkede uzun süredir devam eden OHAL uygulaması nedeniyle muhalefetten sert eleştiri geldi. Başbakan Sanchez yetkilerini aşmakla suçlandı.

Başbakan Pedro Sanchez yaptığı açıklamada ise alınan bazı acil önlemlerin dramatik ve karmaşık olması nedeniyle vatandaşlardan da özür diledi.

Daha önce 9 Mayıs'ta sona ermesi planlanan OHAL uygulaması ise 178 evet, 97 çekimser ve 75 hayır oyuyla 24 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Öte yandan İspanya'da koronavirüs nedeniyle 27 bin 888 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı ise 279 bin 574'e yükseldi.