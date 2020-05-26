Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 39 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 23 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 2 azalarak 249 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Covid-19 vaka sayısının son 24 saatte 198 artarak 57 bin 455'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 334'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde hayatını kaybetti.

İkinci tecrit olabilir

Ülkede normalleşme süreci devam ederken, Belçika Kamu Sağlık Servisi tarafından yapılan açıklamada, vaka sayısında tekrar artış olması durumunda ikinci dalga tecrit politikalarının uygulanabileceğine işaret edildi.

Bunu engellemek için hastaların izole edilmesi ve filyasyon tekniğinin uygulanmasının önemli olduğu belirtilerek, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğinin altı çizildi.

Belçika'da Katolik Leuven Üniversitesinin yaptığı çalışmalarla teması kontrol edecek bir uygulamanın ise temmuz ayında devreye sokulması planlanıyor.

Belçika'da normalleşme süreci

Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına geçen hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.

Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.

Kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor.

Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor.

İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi 3 Haziran'da tekrar bir araya gelerek bir sonraki aşamanın adımlarını atacak.

Bir sonraki aşamaya da en erken 8 Haziran'da geçilecek.

Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.