Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke - Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim devam ederken, krizi tırmandıracak son adım Fransa’dan geldi. Fransa Savunma Bakanlığı, İtalya, Yunanistan ve Rum Kesimi’nin dün başlayan ve yarın sona erecek olan ortak askeri tatbikata katıldığını açıkladı. Rum kesimi ve üç ülkenin yer aldığı tatbikat, Girit’in güneyinde gerçekleştiriliyor. Fransa Silahlı Kuvvetleri tatbikata üç savaş uçağı ve helikopter yüklü bir fırkateynle eşlik ediyor.



ALMANYA SAKİNLEŞTİRİYOR

Doğu Akdeniz’deki karşılıklı tatbikatların gölgesinde tansiyonu düşürmek için Atina ve Ankara’yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise taraflara diyalog çağrısı yapmıştı. Maas’ın Atina ziyaretinde konuşan Yunan mevkidaşı Nikos Dendias “Türkiye ile diyaloğa hazırız” demişti. Ancak Yunanistan’ın Fransa’nın kışkırtmasıyla Türkiye’yi tahrik eden tatbikat adımı atması, Atina’nın diyalogdan yana değil, gerginliği tırmandırmaktan yana olduğunu bir kez daha gözler önünde serdi. Atina daha önce de Almanya’nın girişimleriyle Türkiye ile müzakere masasına oturacağı sırada Mısır ile korsan bir anlaşma yapmıştı. Yunanistan’ın son hamlesi ile bir defa daha Berlin’i aldattığı ve Fransa’nın oyununa geldiği değerlendiriliyor.



MACRON’UN RAHATSIZLIĞI

Son dönemde Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki kazanımlarından rahatsız olan Fransa’nın ise Yunanistan ve Rum kesimini kullanarak Türkiye’yi köşeye sıkıştırmayı amaçladığı belirtiliyor. NATO’ya “beyin ölümünün gerçekleştiğini” ifadelerini kullanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ayrıca iki NATO ülkesi arasındaki tansiyonu yükselterek NATO’yu itibarsızlaştırmaya çalıştığına da dikkat çekiliyor. Fransa’nın son yıllardaki Türkiye ve NATO aleyhtarıı politikasına dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, NATO gemisine dinamiti koyan Macron hükûmeti olduğunu söylüyor. Caşın, Türkiye’nin Fransa’nın bu tür provokasyonlarına gelmemesi gerektiğini de ifade etti.