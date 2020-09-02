Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Andimeşk şehrinde yerel saatle 21.49’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.