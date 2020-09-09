Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'de son 24 saatte 3 bin 496 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 139 bini aşarken, can kaybı 1048'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1048'e ulaştığı, 3 bin 496 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 139 bin 13'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 472'sinin durumunun ağır olduğu, 107 bin 599 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 30 bini aştı

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 30 bin 366'ya ulaştı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, dünden itibaren virüsün yaygın olduğu 40 bölgede bir haftalığına 19:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.