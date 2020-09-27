Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik anlamda en çok etkilediği sektörlerden turizmin, 2020'de 900 milyar dolar ile 1,2 trilyon dolar arasında kayıp yaşaması beklenirken, toplam turist sayısındaki düşüşün de yüzde 58 ile 78 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerinden derlediği bilgilere göre, seyahat kısıtlamaları, müze gibi turistik mekanların kapatılması, konser ve spor organizasyonlarının iptal edilmesi gibi nedenler, 2020'nin 6 ayında uluslararası turizmde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 düşüş yaşanmasına sebep oldu.

UNWTO'nun her ay hazırladığı "Turizm Barometresi" çalışmasına göre, Kovid-19, 1950'den bu yana yaşanan en kötü turizm sezonunun yaşanmasına neden olurken, 2009'dan bu yana yaşanan düzenli artışa da son verdi.

Yılın ilk yarısında turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 440 milyon düştü. Bu düşüşün etkisiyle turizm endüstrisinin kaybı da 460 milyar dolar oldu.

Salgının global pandemiye dönüştüğü mart ayında da uluslararası turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57 oranında azaldı. Bu oran, yaklaşık 67 milyon turiste denk gelirken, maddi kaybın da 80 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Yılın ilk yarısında turist sayısındaki en yüksek düşüş yüzde 35 ile Asya-Pasifik bölgesinde görüldü.

Bu bölgeyi yüzde 19 düşüşle Avrupa, yüzde 15 ile Amerika, yüzde 12 ile Afrika ve yüzde 11 ile Orta Doğu takip etti.

Asya-Pasifik bölgesindeki turist sayılarında, salgının başladığı aralık sonundan itibaren düşüş gözlemlenirken, Avrupa'da ise ocak ve şubat aylarında bir önceki yıla göre kaydedilen yüzde 6'lık artış, mart ayında yerini yüzde 60'lık düşüşe bıraktı.

UNWTO'nun Kovid-19 kısıtlamalarının farklı ülkelerde temmuz, eylül ve aralık aylarında kaldırılmasına ilişkin hazırladığı üç farklı senaryoya göre, 2020 yılında turist sayısının yüzde 58 ile 78 arasında düşmesi, maddi kaybın da 900 milyar dolar ile 1,2 trilyon dolar arasında olmasının beklendiği bilgisi raporda yer aldı.

Nisan'da tüm dünyada uluslararası seyahat kısıtlamaları uygulandı

Rapora göre, nisan ayı geldiğinde uluslararası seyahatin gerçekleştiği alanların tamamında kısıtlama kararları alındı.

Sınır kapıları, limanlar ve havaalanlarının yüzde 100'ünde uluslararası seyahat kısıtlamalarının uygulandığı bu ayda, dünyadaki turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 97 azaldı.

Bir önceki yılın aynı ayında yaklaşık 180 milyon insanın seyahat ettiğini açıklayan UNWTO, maddi kaybın ise 195 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Turist sayısındaki en büyük düşüş nisan ayında Asya-Pasifik'te kaydedilirken, bu bölgeyi Avrupa ve Orta Doğu izledi.

Temmuz ve ağustosta turist sayısı 705 milyon kişi azaldı

Yaz aylarının gelmesi ve kısıtlamaların bir ölçüde kaldırılmasıyla turizm canlansa da kuzey yarımkürede en çok turistik seyahatlerin yapıldığı bu dönemde de önceki yıllara göre düşüş gözlemlendi.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85 oranında daha az turist seyahat ederken, bu oran ağustosta yüzde 80 oldu.

İki ayda da bir önceki yıla göre seyahat edenlerin sayısı 705 milyon kişi azalırken, maddi kaybın ise 730 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında yer alan İspanya, geçen yıl 83 milyonu aşkın turist ağırlarken, UNWTO raporuna göre bu ülkeyi ziyaret eden turist sayısında bu yıl yüzde 72'lik bir düşüş bekleniyor.

İspanya'nın özellikle yılın ilk çeyreğinde yüzde 99 oranında turist kaybı yaşadığı belirtilirken, ABD'nin ise yıl sonunda yüzde 60 oranında turist kaybı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Salgının ortaya çıktığı Çin'in ise yüzde 84 oranında turist kaybı yaşayacağı tahmininin yer aldığı rapora göre, bu kaybın Türkiye'de yüzde 77,9'a ulaşacağı öngörülüyor.

100 ila 120 milyon arasında kişi işini kaybedebilir

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) verilerine göre, 2020 yılında turizmde yaşanan büyük düşüşün 2024'e kadar eski haline dönemeyeceği tahmin ediliyor.

Salgının sonunun görülememesi ile ekonomik alandaki kaybı buna neden olarak gösteren WTTC, dünya üzerinde seyahat ve turizm endüstrisinden geçimini sağlayan 100 ile 120 milyon arasında kişinin bu durumdan etkileneceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) da bu durumdan en çok etkilenenlerin kadınlar ve genç çalışanlar olacağını belirtti.

UNCTAD'ın "Kovid-19 ve Turizm: Ekonomik Sonuçlarının Değerlendirmesi" başlıklı raporuna göre, turizm sektöründe çalışanların yüzde 54'ünü kadınlar ve gençler oluşturuyor.

Kadın ve gençlerin çoğunlukla kalifiye olmayan ve düşük ücretle çalışan kişiler olduğuna işaret edilen raporda, bu durumun, kadın ve gençleri iş kaybında en riskli sınıfa soktuğu ifade edildi.

Raporda, salgının kapatılan otel, havalimanı, müze gibi direkt olarak turizm gelirine bağımlı yerler dışında restoran, hizmet sektörü, inşaat gibi dolaylı yoldan turizm sektörüne bağımlı yerleri etkilediği bilgisine de yer verildi.