Netflix belgeseline konu olmuştu! Milyonluk Tinder dolandırıcısı tutuklandı

Netflix belgeseli The Tinder Swindler’ın odak noktası olan hükümlü dolandırıcı Shimon Yehuda Hayut, Interpol talebi üzerine Gürcistan’da tutuklandı.

Simon Leviev olarak da bilinen Hayut, Pazar günü ülkenin güneybatısındaki Batum Uluslararası Havalimanı’na indiği sırada gözaltına alındı.

MİLYONLUK DOLANDIRICILIK İDDİALARI

2017-2019 yılları arasında, 34 yaşındaki Hayut’un, milyarder elmas iş insanı Lev Leviev’in oğlu gibi davranarak Tinder üzerinden kadınlardan yaklaşık 7,4 milyon sterlin dolandırdığı iddia ediliyor.

2022 yapımı Netflix belgeseli, Hayut’un kurbanlarını duygusal ve finansal ilişkilere çekmek için sahte bir çevrimiçi kimlik oluşturduğunu öne sürüyor. Belgeselde, Hayut’un kadınlarla Tinder’da eşleştikten sonra göz alıcı ilk randevular düzenlediği, bu randevularda korumalar ve özel jetler gibi pahalı unsurları kullandığı ifade ediliyor.

Belgesel, Hayut’un kadınların güvenini kazandıktan sonra kredi kartlarının çalışmadığını söyleyerek kendi adına yeni kart açmalarını istediğini iddia ediyor.

HAYUT'UN SAVUNMASI VE GEÇMİŞ CEZASI

Hayut, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek, dolandırıcılık yapmadığını ve sahtekar olmadığını, bitcoin üzerinden meşru bir iş yaptığı savunmasını yaptı.

2019 yılında Yunanistan’da tutuklanarak İsrail’e iade edilen Hayut, dört dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık suçundan mahkum oldu. 15 ay hapis cezasına çarptırıldı ve Covid-19 salgını nedeniyle cezasının beş ayını çekti. Ayrıca mağdurlara 35 bin sterlin tazminat ve sahte pasaport bulundurmak nedeniyle yaklaşık 4.600 sterlin para cezası ödemesi kararlaştırıldı.

GÜRCİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Hayut’un Pazar günü Interpol’ün kırmızı bülteniyle gözaltına alındığını açıkladı. Hangi ülkenin tutuklama talebinde bulunduğu henüz açıklanmadı.

Bakanlık sözcüsü Tato Kuchava, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Interpol’ün talebi üzerine Batum Havalimanı’nda tutuklandı” ifadesini kullandı.

Hayut’un avukatı, İsrail medyasına tutuklanma nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, “Bu sabah tutuklandıktan sonra onunla görüştüm ancak henüz nedenini anlamış değiliz. O, dünya çapında serbestçe seyahat ediyordu” dedi.

KURBANLARDAN İTİRAFLAR

Netflix belgeselinde yer alan kurbanlardan biri olan Norveçli yüksek lisans öğrencisi Cecilie Fjellhøy, Hayut ile ilişkisi süresince kendisine 270 bin dolardan fazla para verdiğini açıkladı. Fjellhøy, Hayut’un ilk randevuları için Londra’dan özel uçakla Bulgaristan’a uçurduğunu ve bu şekilde etkilediğini ifade etti.