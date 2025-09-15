Avrupa'da pilotlar ne kadar kazanıyor? Sektörde açık var, maaşlar uçuşa geçti

İsviçre’nin ulusal havayolu SWISS, pilot eksikliği nedeniyle ekim ayına kadar yaklaşık 1.400 uçuşunu iptal edeceğini açıkladı. Havacılık sektörü dünya genelinde ciddi bir pilot açığıyla karşı karşıya. Ancak pilot olmak isteyenler için en büyük engellerden biri, yaklaşık 150 bin avroya ulaşan eğitim maliyeti.



Peki, bu yatırımın geri dönüşü nasıl oluyor? Avrupa’da pilot maaşları ne kadar?

Euronews'in haberi, deneyimli pilotların maaşlarının giriş seviyesindeki meslektaşlarının üç katına kadar çıkabildiğini gösteriyor.

İŞTE ÜLKE BAZINDA MAAŞLAR

İngiltere: Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre pilot ve hava trafik kontrolörlerinin yıllık medyan maaşı 95 bin avro. Londra bölgesinde bu rakam 115 bin avroya ulaşıyor.

Almanya: Federal İstatistik Ofisi’ne göre ortalama yıllık pilot maaşı 150 bin avro, ancak karmaşık görevlerde bu rakam 342 bin avroya kadar çıkabiliyor.

Fransa: INSEE verilerine göre pilotların ortalama yıllık maaşı 111 bin 600 avro.

İsveç: İstatistik kurumu verilerine göre 2023’te pilotların ortalama maaşı 77 bin 900 avro.

Belçika ve İrlanda: Pilot maaşları 100 bin avronun üzerinde. İrlanda merkezli Ryanair, kaptan pilotlar için 180 bin avroya varan yıllık gelir açıkladı.

İtalya ve İspanya: Resmî veri bulunmasa da ERI’ye göre İtalya’da ortalama 80 bin 400 avro, İspanya’da ise 77 bin 200 avro.

Portekiz ve Yunanistan: Sırasıyla ortalama 60 bin ve 56 bin avro.

Polonya ve Çekya: 50 bin avro civarında.

Romanya: Ortalama 32 bin avro ile listenin en altında. Ancak 8 yılı aşkın deneyime sahip pilotlarda kazanç 40 bin avroya çıkabiliyor.

Pilot açığı maaşları yükseltiyor

19 BİN PİLOT AÇIĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Küresel ölçekte pilot maaşlarının yükselmesinde en büyük etken arz-talep dengesizliği. Oliver Wyman danışmanlık şirketine göre 2032’ye kadar dünyada 80 bin pilota ihtiyaç olacak. Avrupa’da ise 19 bin pilot açığı öngörülüyor.

Pilotluk, birçok Avrupa ülkesinde en yüksek maaşlı meslekler arasında yer alıyor.

Almanya’da, karmaşık görevlerde pilotlar aylık 28 bin avro ile en yüksek kazancı elde eden meslek grubu.

Fransa’da, pilotlar aylık 9.300 avro ile beşinci sırada.

İngiltere’de, yıllık ortalama 95 bin avro ile beşinci sırada bulunuyor.

Danimarka’da, 2023 itibarıyla pilotlar aylık 13 bin 500 avro kazanarak en yüksek maaşlı yedinci meslek grubunda yer aldı.