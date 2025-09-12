Uçuşları hedef aldılar! Bomba ihbarı yapanların kimlikleri şoke etti

Adıyaman, Batman, Sivas, Konya, Gaziantep ve Çukurova havalimanlarına son 4 günde sabit hat üzerinden 6 sahte bomba ihbarı yapıldı.

İhbarların ardından emniyet istihbarat ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi ortak çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından ihbarların bir şahıs tarafından yapıldığı belirlendi.

NTV'de yer alan habere göre şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

TELEFONUNU KLONLAMIŞLAR

Şüphelinin telefonunda yapılan araştırma ve sorgulamada telefonunun klonlandığı, ihbarların başka kişiler tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

5'İ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

İhbarları yapan 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 5'inin yaşının 18'den küçük olduğu tespit edildi. 5 çocuktan 2'si "tehdit, şantaj, kişisel verileri çalmak" suçlarından tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.