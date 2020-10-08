Suriye’de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güney kırsalındaki Kansafra kasabasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, ikisi çocuk 4 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin sabah saatlerinden itibaren kasabaya en az 50 top atışı yaptığını aktardı.
Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
08.10.2020 - 16:17 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Esad rejimine bağlı güçlerinin, İdlib'in güney kırsalındaki Kansafra kasabasına düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,
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