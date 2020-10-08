Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güney kırsalındaki Kansafra kasabasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, ikisi çocuk 4 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin sabah saatlerinden itibaren kasabaya en az 50 top atışı yaptığını aktardı.