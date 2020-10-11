Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya’nın Tiree kıyılarında ABD’de Liquid Robotics firması tarafından üretilen Wave Glider denilen hayalet tekne bulundu.

İnsansız bu tekneler, güneş enerjisiyle çalışıyor ve hem deniz üstünde hem de deniz altında casusluk faaliyetleri için kullanılıyor.

Kolay kolay yeri tespit edilemeyecek şekilde tasarlanan teknelerde, her teknede olması gereken zorunlu ışıklar ile radar reflektörü de bulunmuyor.

Tekneyi şu ana kadar hiçbir ülke sahiplenmezken, bulunduğu yere yüz mil mesafede İngiltere’nin nükleer denizaltı üssü olduğu biliniyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı yaklaşık 3 milyon TL değerindeki teknenin kendilerine ait olmadığını açıklarken, bu tarz Wave Glider tekneleri dünyada sadece ABD ve İngiltere donanmaları tarafından kullanılıyor.

İngiltere’de bazı askeri kaynaklar, teknenin, nükleer denizaltıları gözetlemek için Ruslar tarafından yerleştirilmiş olabileceğini iddia etti.