Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Çin ordusu, Himalayalarda aylarca süren sınır çatışması sırasında Hint birliklerini geri çekilmeye zorlamak için mikrodalga silahlar kullandı. Tarihte bu kadar tartışmalı bir silahın ilk defa bir savaşta kullanıldığı olayla ilgili konuşan Pekin merkezli Renmin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Jin Canrong, Çin kuvvetlerinin bu silah sayesinde Hint askerleri tarafından işgal edilen iki stratejik tepeyi geri almayı başardığını söyledi. Elektromanyetik “mikrodalga” silahlar sayesinde ortamda ısınma olduğunu aktaran Profesör Canrong, Hint askerlerinin geri çekilmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Yaşanan olayı üniversitedeki öğrencilerine ders olarak anlatan Profesör, silahların konuşlandırılmasından 15 dakika sonra "tepeleri işgal edenlerin hepsinin kusmaya başladığını" söyledi. Profesör Canrong, Hint kuvvetlerine yöneltilen enerji sayesinde askerlerde kusma ve baş dönmesi şeklinde hastalıklar ortaya çıktığını belirterek “Ayağa kalkamadılar, bu yüzden kaçtılar. Böylece o tepeleri geri kazandık '' diye konuştu.

Çin kuvvetlerinin silahları kullanmak zorunda olduklarını da kaydeden Profesör "Çünkü rakımın Tibetli dağcılık uzmanlarından oluşan bir ekibe karşı savaşamayacak kadar yüksekti” dedi. Haziran ayında sınır boyunca Çin ve Hint devriyeleri, en az 20 Hint askerinin öldürülmesine sebep olan göğüs göğüse çatışmalara girdi. Mikrodalga silah olayının ise ağustos ayı sonlarında meydana geldiği açıklandı. ABD ordusu son zamanlarda aşırı derecede ısı yoğunlaşmasına sebep olacak şekilde tasarlanmış, kalabalığı dağıtmak için yeterince rahatsızlığa yol açabilecek olabilecek bu tür 'sonik silahlar' ile deneyler yaptı, ancak basit şehir olayları dışında kullanılmadı.

15 DAKİKADA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Mikrodalgaya maruz kalan Hint askerlerinde 15 dakika sonra baş dönmesi görüldü. Askerler kusmaya başladı ve ayağa kalkamadı. Daha sonra arkadaşlarının yardımıyla bölgeyi terk ederken Çin ordusu Hindistan’ın kontrolündeki iki stratejik tepeyi geri aldı.