Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Gazimağusa bölgesi içerisinde bulunan ve geçen ay kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü açılan Kapalı Maraş bölgesinde değişim sürüyor.

Yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında bölgeye katkı sağladı. Maraş'ta faaliyete geçen bisiklet yolu sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesi ve 8 ayrı noktada kurulan büfeler, ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

"Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a, son dönemde atılan adımlar sayesinde canlılık getirildi.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Maraş'ın açılan bölümünü, 8 Ekim'den bu yana 67 bin 500'e yakın kişi ziyaret etti. Bu süreçte Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden de çok sayıda turist bölgeyi gezdi.

Rum, İngiliz ve diğer uyruklardan birçok kişi de ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubattan bu yana Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili çalışmaların hızlandığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmaların aksamadığını söyledi.

Arter, "Maraş bölgesinde yoğun çalışmalardan sonra 4 kilometre civarında bir güzergah ve kamuya ait yollar, normal bir şehir havası olması koşuluyla, 8 Ekim'de insanların ziyaretine açıldı." dedi.

İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yaşayan bir şehir haline dönüştürülmesini; eskisi gibi sokaklarında insanların dolaştığı, çocuk seslerinin duyulduğu ve evlerden yemek kokularının yükseldiği bir şehir haline getirmek istediklerini dile getirdi.

Arter, "Bu yolların ve kaldırımların tamir edilmesi, başlangıç olarak insanların bu caddeleri ve şehri ziyaret etmesi planlanmıştır." dedi.

Arter, Türkiye'den Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile KKTC'den ilgili firmalarla bu güzellikleri oluşturduklarını anlattı.

Maraş açılımına yönelik eleştiriler olsa da genel anlamda memnuniyet olduğunu düşündüklerini vurgulayan Arter, Rum, İngiliz ve diğer uyruklu birçok kişinin de bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

"Kesinlikle insanların özel mülklerine dokunulmamıştır"

Arter, 8 Ekim'den bu yana tahrip olmuş yolların tamir edilip kaldırımların çalışmalarının yapıldığını belirterek "Bir şehirde olması gereken peyzaj, çevre düzenlemesi ve bitkilendirmeyle ilgili çalışmalar yapmış bulunuyoruz. Hemen bir anda yaşayan bir şehir oluşturamazsanız. Ayrıca kesinlikle insanların özel mülklerine dokunulmamıştır. İdari konulardaki planlamalar yapılmadıkça, kimsenin evine ve özel mülküne dokunulmayacaktır." diye konuştu.

Maraş'ta açılan 3-4 kilometrelik, kamuya ait kısmın daha da genişletilebilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını anlatan Arter, şöyle devam etti:

"İnsanların buraya araçla girişine izin verilmediği için hep yaya ziyaretleri söz konusudur. Bunun yanında bisikletle gezinti olabileceğini düşündük. Bu noktada, Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyemize epeyce bisiklet yardımı yaptı ve insanlarımıza bisikletle de gezme imkanı sağladık. Daha rahat nasıl dolaşılabileceği konusunda çalışmalar yapıyoruz. 8 noktaya büfe koyduk. İnsanlarımızın gezinti sırasında bir nefes alması, su ve meyve suyu içebilmesi için hizmet vermek için çalışıyoruz."

Arter, Maraş'ın kapalı olan kısımlarının temizlenmesiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini, oraların da statüsünün değiştirilerek ziyarete açılmasının idari bir konu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölgeye ziyaret

KKTC'nin kuruluşunun 37. yılı vesilesiyle 15 Kasım'da Ada'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret etmişti.

Bölgede incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonu'nun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa, Taşınmaz Mal Komisyonu'na müracaat etmek suretiyle, buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur."

Erdoğan'a ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyette de eşlik etmişti.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

İleride eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.