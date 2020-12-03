Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın batısındaki Wolsztyn kasabası yakınlarındaki Wroniawy köyündeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi virüsüne rastlandı. Çiftlik sahibi, çiftlikte bulunan hayvanların arka arkaya ölmeye başlaması üzerine yetkililere haber verdi. Yapılan incelemeler sonucunda çiftlikte kuş gribi virüsü tespit edildi ve çiftlikte bulunan hayvanların itlafına karar verildi. Wielkopolska Valiliği'nden yapılan açıklamada 12. Wielkopolska Tümeni'nden askerlerin de katılımıyla çiftlikteki 924 bin tavuğun itlaf edildiği belirtildi. İtlafın ardından çiftlik dezenfekte edilirken, çiftlik sahibinin zararının ise valilik tarafından tanzim edileceği bildirildi.



Wroniawy'de tespit edilen kuş gribi virüsü bu yıl Polonya'daki tavuk çiftliklerinde görülen 33. kuş gribi vakası. Ülkedeki son kuş gribi virüsü 31 Mart 2020 tarihinde tespit edilmişti.