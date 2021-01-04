Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Nottingham Trent Üniversitesi’ndeki uzmanlar, merkezi Chesterfield’da bulunan Rober Ltd şirketiyle birlikte prematüre bebekler için akıllı yatak geliştirdi. Yatak, bebekleri ideal sıcaklıkta tutuyor ve sağlık problemleri doğmasını önlüyor. Prematüre bebekler genellikle vücut sıcaklıklarını koruyamazlar, bu yüzden sürekli kontrol altında tutulmaları gerekir. Ateş, metabolik problemler ve solunum güçlüğüne yol açabilir. Yeni geliştirilen yatak, bebeğin ateşindeki dalgalanmaları hemen fark ediyor ve sağlık personelini uyarırken ısınarak bebeğin üşümesini önlüyor. Poliüretan ve köpükten yapılan yatağın prototipinin testleri devam ediyor. Yatağın yakında piyasaya verilmesi bekleniyor. Rober Ltd yöneticisi Michael Hutson, “Geliştirdiğimiz teknoloji dünyanın en hassas insanlarına yardımcı olacak. Ateş kaynaklı riskleri asgariye indirmek istiyoruz” dedi.