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Husilerden olası Refah saldırısı cevabı: İsrail gemileri hedefimizde!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Husilerden olası Refah saldırısı cevabı: İsrail gemileri hedefimizde!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Husiler, İsrail'in Refah saldırısı planlarına karşılık olarak İsrail gemilerini menzillerine giren her yerde hedef alacaklarını açıkladı.

Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree televizyonda yaptığı bir konuşmada, Husilerin menzilleri dâhilindeki herhangi bir bölgede İsrail limanlarına giden gemileri hedef alacaklarını söyledi.

Saree Cuma günü yaptığı açıklamada "Akdeniz'de ulaşabildiğimiz her bölgede İsrail limanlarına giden gemileri hedef alacağız" dedi ve kararın "derhal ve bu açıklamanın duyurulduğu andan itibaren" uygulanacağını sözlerine ekledi.

İran'a bağlı Husiler, Bab al-Mandab Boğazı ve Aden Körfezi'nin kritik nakliye kanallarındaki gemilere defalarca insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenledi. Bu durum nakliye firmalarını yüklerini Güney Afrika çevresinde daha uzun ve daha pahalı yolculuklara yönlendirmek zorunda bıraktı. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının bölgeye yayılabileceği ve istikrarı bozabileceği korkularını körükledi.

OLASI REFAH SALDIRISINA CEVABEN

Saree konuşmasında ayrıca grubun kararının ardında yatan neden olarak 1,5 milyondan fazla Filistinlinin barındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yaklaşmakta olan "saldırgan askeri operasyonu" gösterdi.

Netanyahu, İsrail ve Hamas bir ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşsa da uzlaşmasa da Refah operasyonunun gerçekleşeceğini söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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