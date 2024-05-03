Kassam Tugayları, İsrail'e ait askeri hedefleri vurdu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Mayıs 2024 23:10 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 23:23 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de on binlerce Filistinliyi katleden İsrail'e yönelik karşı saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen saldırıda, askeri hedeflerin vurulduğu duyuruldu.