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Kassam Tugayları, İsrail'e ait askeri hedefleri vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de on binlerce Filistinliyi katleden İsrail'e yönelik karşı saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen saldırıda, askeri hedeflerin vurulduğu duyuruldu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından İsrail'e yönelik bir karşı saldırı daha geldi. Lübnan'dan füzeleri ateşleyen Kassam Tugayları, İsrail'deki askeri hedefleri yok etmeyi planladı.

İSRAİL SESSİZ

Kassam Tugayları, saldırının İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamlarına karşılık olarak düzenlendiğini belirtti. İsrail ise saldırı sonrası herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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