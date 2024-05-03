Kassam Tugayları, İsrail'e ait askeri hedefleri vurdu
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de on binlerce Filistinliyi katleden İsrail'e yönelik karşı saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen saldırıda, askeri hedeflerin vurulduğu duyuruldu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından İsrail'e yönelik bir karşı saldırı daha geldi. Lübnan'dan füzeleri ateşleyen Kassam Tugayları, İsrail'deki askeri hedefleri yok etmeyi planladı.
İSRAİL SESSİZ
Kassam Tugayları, saldırının İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamlarına karşılık olarak düzenlendiğini belirtti. İsrail ise saldırı sonrası herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi