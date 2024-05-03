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ABD, Filistin devleti planını reddetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD, Filistin devleti planını reddetti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD, Filistin Yönetimi ve Arap ülkeleri tarafından önerilen Filistin devleti planını reddetti. Teklifin müzakereler için 180 günlük süre, tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması, Ramallah'ın Batı Şeria ve Gazze'nin kontrolünü almasını içerdiği söyleniyor; Blinken'in teklifi gerçekçi bulmadığı belirtiliyor.

ABD geçtiğimiz günlerde beş Arap ülkesi ve Filistin Yönetimi tarafından Washington'a sunulan Filistin devleti kurma planını reddederek taraflar arasındaki diplomatik anlaşmazlığı daha da derinleştirdi.

İsrail merkezli Kanal 12, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Arap mevkidaşlarına Filistin Yönetimi'nin Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte hazırladığı planın gerçekçi olmadığını söylediğini aktardı.

TAMAMEN REDDEDİLDİ

Haberde ABD'nin teklife ayrıntılı bir cevap verdiği ve teklifi tamamen reddettiği belirtildi. Planın Hamas'ın ortadan kaldırılması, Filistin Yönetimi'ndeki yolsuzluğun sonlandırılması ya da antisemitizmi ve İsrail nefretini körüklediği bilinen Filistin eğitim sisteminde reform yapılmasından bahsetmemesinin ABD'yi endişelendirdiği ifade edildi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın, Amerika'nın planı reddetmesi üzerine öfkelendiği ve bu hafta Blinken ile görüşmeyi reddettiği bildirildi.

Kanal 12, Abbas'ın Amerika'nın çekincelerine bir cevap da hazırladığını ancak Arap ülkelerinin ABD ile didişmemesini istemesi üzerine bunu göndermediğini belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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