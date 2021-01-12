Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 215 test yapıldığını, 10 yerel vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kovid-19 tedavisi gören ve hayatını kaybeden hastanın 84 yaşında olduğunu belirten Pilli, 243 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve bir hastanın yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

385 bin civarında nüfusu bulunan KKTC'de virüs nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi.

- Rum kesiminde 259 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 259 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve 4 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 13 bin 231 test yapıldığını, 259 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 27 bin 897'e yükseldiğini duyurdu.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti.