Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Batken bölgesinde Kızıl-Kıya kenti yakınlarında bulunan bir kömür madeninde patlama meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Kurtarma ekiplerinin enkaz altından 1 kişinin cansız bedenini çıkardığı ve madende izinsiz olarak çalıştırıldığı bildirildi.
Kırgızistan’da kömür madeninde patlama: 1 ölü
16.01.2021 - 17:40 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırgızistan’ın Batken bölgesinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırgızistan,kömür madeninde patlama,
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