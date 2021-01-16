Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Batken bölgesinde Kızıl-Kıya kenti yakınlarında bulunan bir kömür madeninde patlama meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Kurtarma ekiplerinin enkaz altından 1 kişinin cansız bedenini çıkardığı ve madende izinsiz olarak çalıştırıldığı bildirildi.