Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen Meşişi, teknokrat isimlerden oluşan kabinesindeki 25 bakandan 11'inde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Meşişi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edildiği bir dönemde hükümeti zor görevlerin beklediğini dile getirdi.

Yapılan değişikliğe göre yeni kabinede, Velid ez-Zehebi 5 Ocak'ta görevden alınan Tevfik Şerefeddin yerine İçişleri Bakanı, Yusuf bin İbrahim 5 Ekim 2020'de görevden alınan Velid ez-Zeydi yerine Kültür Bakanı ve Şihab bin Ahmed de "İtalyan zehirli atık gemisiyle" ilgili dava nedeniyle görevden alınan Mustafa el-Arvi'nin yerine Çevre ve Yerel İşler Bakanı oldu.

Yeni kabinede ayrıca, Yusuf ez-Zevaği Adalet Bakanlığına, Abdullatif el-Misavi Devlet Mülkiyeti ve Emlak İşleri Bakanlığına, Hadi Hayri Sağlık Bakanlığına, Rıza bin Misbah Sanayi Bakanlığına, Süfyan bin Tunus Enerji ve Maden Bakanlığına, Üsame el-Harici Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanlığına, Yusuf Fenira Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanlığına, Zekeriyya Bilhuce ise Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildi.

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi 10 Ocak'ta, Hişam el-Meşişi hükümetinin verimliliğinin artması için kabine değişikliği yapılması çağrısında bulunmuştu.

Tunus'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin teknokrat isimlerden oluşan kabinesi 2 Eylül 2020'de güvenoyu almıştı.