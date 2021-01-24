Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 12 bin 257 korona virüs vakasının tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının 2 milyon 134 bin 936’ya yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 349 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 51 bin 870’e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 807 bin 500 kişinin iyileştiği kaydedilirken, aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 275 bin 566 olduğu belirtildi. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.97 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 755 olurken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısının 2 bin 673’e ulaştığı ve yoğun bakım servislerinin yüzde 84,52 onanında dolu olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, korona virüse karşı ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık’tan buyana 1 milyon 632 bin 777 kişiye aşı yapıldığını duyurdu. Toplam 163 bin 424 kişi ise ikinci aşısını yaptırdı.