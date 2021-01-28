Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’da Queensland eyaletinin Sunshine Coast sahillerinde balina köpek balığı görüldü. Plajda denizlerin bu en büyük canlısını görenler büyük panik yaşadı. Bir süre sörf yapanların arasında dolaşan balina köpek balığı, daha sonra ilerleyerek sığ sularda kayalıklarda sıkıştı. Çevredekilerin çalışmaları sonucu kurtulan balina köpek balığı derin sulara doğru ilerledi. Boyları 18,8 metreye ulaşan bu canlılar, dev cüsselerine rağmen insanlara zarar vermiyor.