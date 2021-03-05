Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adamı elinde kelleyle sokakta dolaşırken görenler dehşete kapıldı. Vahşi cinayetin, kızın bir erkekle ilişkisi sebebiyle işlendiği açıklandı. Canavar baba, polise verdiği ifadede, “Ben yaptım. Başka kimse yok. Kapıyı kilitledim ve öldürdüm. Gövdesi odada” dedi. Adam, yakalayabilse kızının sevgilisini de öldüreceğini belirtirken onunla birlikte karısı da tutuklandı. Polis, evde cesedin geri kalan parçasını buldu ve ceset adli tıbba gönderildi. Uttar Pradesh, Hindistan’da kadına karşı şiddetin en çok olduğu eyalet.