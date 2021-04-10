Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere, koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyahatlerde trafik ışıkları sistemine geçmiş ve ülkeleri kırmızı, sarı ve yeşil listedekiler diye üç gruba ayırmıştı. Pakistan, riskli ülke olarak kabul edildiği için kırmızı listedeydi. Uygulama bugün saat 4 itibarıyla başladı. Yeni uygulamayla Pakistan’dan İngiltere’ye gelenler 11 gece devlet tarafından onaylı otellerde karantinada kalacak ve 1.750 sterlin (19.600 TL) ödeyecek. İngiltere’ye gidecek Pakistanlılar, bu parayı ödememek için uygulama öncesinde İslamabad Havaalanı’na akın etti. Havaalanında izdiham yaşandı. Uygulama başlamadan gelenler kendilerini 10 gün sadece ev ortamında tecrit edecekti. Bunların, bu sürenin ikinci ve sekizinci günlerinde iki kere Covid testi yaptırması, 210 sterlinlik ücreti de kendilerinin ödemesi gerekiyordu.