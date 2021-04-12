Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malta hükûmeti tarafından açıklanan turizm teşvik programına göre, söz konusu ödemeyi yerel otellerde rezervasyon yaptıran turistler alabilecek. Beş yıldızlı bir otelde kalmaya karar veren ziyaretçiler, Malta Turizm Otoritesinden 200 avro alacak. Benzer şekilde, dört yıldızlı bir otel seçenlere 150 avro, üç yıldızlı otel rezervasyonu yaptıranlara ise 100 avro ödenecek. Malta’nın küçük Gozo adasındaki otellerle yapılan rezervasyonlarda ise sübvansiyon yüzde 10 daha yüksek olacak. Turizm Bakanı Clayton Bartolo “Plan, uluslararası turizm yeniden başlarken Malta’daki otelleri rekabetçi bir konuma getirmeyi hedefliyor” dedi. Hükûmet programa 3,5 milyon avro bütçe ayırdı. Plan kapsamında ülkeye 35 binden fazla turist gelmesi bekleniyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin verilerine göre, 2019’da 2,7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Malta’da, salgının başlangıcından bu yana ziyaretçi sayısı yüzde 80 azaldı.