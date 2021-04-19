Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2011 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye’de parlamento, 26 Mayıs’ta devlet başkanlığı seçimlerine gidileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, adayların başvuru sürecinin bugün başlayacağı ve yurt dışında yaşayan Suriyelilerin 20 Mayıs’ta elçiliklerde oy kullanabileceği belirtildi. Söz konusu seçim, 2014 yılında yapılan seçimin ardından Suriye’de iç savaş sırasında yapılacak 2'nci devlet başkanlığı seçimi olacak. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yüzde 92 ile kazandığı önceki seçimin sonuçları, gayri meşru olduğu gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği (AB) dâhil olmak üzere birçok uluslararası aktör tarafından tanınmamıştı.