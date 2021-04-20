Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ciltteki ağrılı iltihaba zararlı bakteriler ve toksinler yol açıyor. ABD’de San Diego'daki California Üniversitesi’nden araştırmacılar, egzamaya yol açan Staphylococcus aureus bakterisini neyin öldürebileceğini tespit etmek için insan cildindeki 8.000 bakteri türünü taradı. Önce 10 bakteriden oluşan kısa liste oluşturan araştırmacılar, daha sonra yan etkilerinden dolayı tedavide tek bir bakteri türü üzerinde karar kıldı: Staphylococcus hominis A9. Denemelerde bu bakteri losyonu ile tedavi edilenlerin ciltlerinde Staphylococcus aureus'ta bir azalma oldu. Bakteriyoterapi olarak adlandırılan bu yöntem aslında vücudun diğer bölgelerinde zaten kullanılıyor. Örneğin, C. difficile gibi kalıcı bağırsak enfeksiyonları, sağlıklı donörlerin dışkılarından elde edilen faydalı bakteriler içeren haplarla tedavi edilebiliyor. Losyonun etkisini görmek için daha geniş çaplı denemeler planlanıyor. Tedavinin yaygın olarak kullanılmasının birkaç yıl alabileceği ifade ediliyor.