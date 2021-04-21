Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şili’de bilim adamları yeni bir dinozor türü tespit etti. Keşfedilen yeni dinozora "Atacama kemikleri" anlamına gelen Arackar Licanantay adı verildi. Dinozorun Güney Amerika'da kretase dönemde yetişmiş otçul dinozorların mensup olduğu bir cinse ait olduğu kaydedildi.

Şili Kültür ve Miras Bakanı Consuelo Valdes, iskelet parçalarının Copiapo kenti yakınlarındaki Atacama çölünde arkeolog Carlos Arevalo liderliğindeki bir jeolog ekibi tarafından ortaya çıkarıldığını dile getirdi. Valdes, “Bu, ülkemizdeki paleontolojik mirasın zenginliğini fark etmemizi sağlayan önemli bir haber” dedi.

Bilim adamları, dinozorun küçük bir başı, uzun boyu ve beklenenin aksine düz bir sırtı olduğunu açıkladı.