Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Halit Al-Muhanna, Irak devlet televizyonuna yaptığı açıklamada İbni el-Hatip hastanesinde dün gece çıkan yangında 82 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını söyledi. Al-Muhanna, olayın bir sabotaj olmadığını belirtti.



Irak hükümeti yangında hayatlarını kaybedenler için ülkede 3 günlü yas ilan ederken Sağlık Bakanlığı hastane müdürü ve diğer yetkililerini görevden alındığını duyurdu.

Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıkmıştı.

Türkiye'den Irak'taki hastanede çıkan yangında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'da yangında hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu sabaha karşı meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangında en az 30 hasta ve hasta yakınının öldüğünün büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyati, Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu ölü sayısının 35 ile 40 arasında olduğunu duyurmuştu.