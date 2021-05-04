Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, İsviçre’nin Tahran Büyükelçiliği’nde Başkatip olarak görev yapan ve ismi belirtilmeyen bir elçilik çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Halidi, 51 yaşındaki kadının ülkenin başkenti Tahran’ın Kamranie bölgesindeki yüksek bir binadan düşerek hayatını kaybettiğini söyledi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Halidi, “Ölümün bir intihar mı yoksa kaza sonucu mu meydana geldiğini bilmiyoruz. Ceset incelenmek üzere adli tıpa gönderildi” dedi.