21 bin bireyle yapılan araştırmada "Ülkeye giren tüm yolcuların bir aşı pasaportuna sahip olması gerekir mi?" sorusuna verilen global ölçekte ortalama cevap %78 oldu.
Katılımcılar ülkelerine giren yolcuların aşı pasaportuna sahip olmaları gerektiği konusunda hemfikir.
Bu durum; Malezya’da %92, Peru’da %90, Macaristan’da %52 ve Polonya’da %58 arasında değişti. Bu oran Türkiye’de %84, İtalya %79, Ispanya %77, Japonya %74, Fransa %70, Rusya %59 oldu.Devletlerinin kişisel sağlık bilgilerine erişmesinde kendilerini rahat hissedenlerin oranı %50 çıktı.
Katılımcıların yüzde 73'ü aşı pasapotunun büyük etkinlikleri güvenli hale getireceğine inandığını söyledi. Bu oran Türkiye'de %77 oranında çıktı.
Global ortalamada %55 ile tüm ülkelerde bulunan mağaza, restoran ve ofislere erişimde aşı pasaportu kesinlikle gerekli olduğuna her 4 kişiden 1’i kesinlikle katıldı.
Doktorların aşı verileri ve kayıtlarına erişimine bakıldığında küresel ortalama da %84 rahatlıkla erişim olduğunu belirtildi. Çin %93, Belçika %93, Kanada %91, Almanaya %87, Fransa %88, İtalya %85, Türkiye %78, en düşük Rusya %67, Güney Kore %66.
28 ülkede araştırma yapıldı: Dünya aşı pasaportu istiyor
Ipsos araştırma şirketi Türkiye dahil 28 ülkede kamuoyunun aşı pasaportunu destekleyip desteklemediğini araştırdı.
21 bin bireyle yapılan araştırmada "Ülkeye giren tüm yolcuların bir aşı pasaportuna sahip olması gerekir mi?" sorusuna verilen global ölçekte ortalama cevap %78 oldu.
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