Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 bin bireyle yapılan araştırmada "Ülkeye giren tüm yolcuların bir aşı pasaportuna sahip olması gerekir mi?" sorusuna verilen global ölçekte ortalama cevap %78 oldu.

Katılımcılar ülkelerine giren yolcuların aşı pasaportuna sahip olmaları gerektiği konusunda hemfikir.

Bu durum; Malezya’da %92, Peru’da %90, Macaristan’da %52 ve Polonya’da %58 arasında değişti. Bu oran Türkiye’de %84, İtalya %79, Ispanya %77, Japonya %74, Fransa %70, Rusya %59 oldu.Devletlerinin kişisel sağlık bilgilerine erişmesinde kendilerini rahat hissedenlerin oranı %50 çıktı.

Katılımcıların yüzde 73'ü aşı pasapotunun büyük etkinlikleri güvenli hale getireceğine inandığını söyledi. Bu oran Türkiye'de %77 oranında çıktı.

Global ortalamada %55 ile tüm ülkelerde bulunan mağaza, restoran ve ofislere erişimde aşı pasaportu kesinlikle gerekli olduğuna her 4 kişiden 1’i kesinlikle katıldı.

Doktorların aşı verileri ve kayıtlarına erişimine bakıldığında küresel ortalama da %84 rahatlıkla erişim olduğunu belirtildi. Çin %93, Belçika %93, Kanada %91, Almanaya %87, Fransa %88, İtalya %85, Türkiye %78, en düşük Rusya %67, Güney Kore %66.