Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dibeybe, Katar merkezli el-Cezire (Al Jazeera) kanalına verdiği mülakatta Libya krizindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan ve Yunanistan'ın karşı çıktığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında görüşü sorulan Dibeybe, muhtıraya bağlı kalacaklarını kaydederek şunları söyledi: Libya ve Türkiye arasındaki deniz anlaşması konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz. Libyalıların çıkarına hizmet eden bu anlaşmadan ayrılmayacağız.

PARALI ASKERLER GÖNDERİLECEK

Dibeybe, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında bulunan yabancı paralı askerlerin varlığına ilişkin, Rusya, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Mısır ve Fransa gibi bölgesel ve uluslararası aktörlerle konuyu görüştüklerini kaydederek “Bu ülkelerle yaptığımız görüşmeler neticesinde paralı askerlerin Libya’dan çıkarılması yönünde iyiye işaretler var” diye konuştu.

MISIR’LA YAKINLAŞMA

Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık sekiz yıllık aradan sonra Mısır ile ortak konsolosluk komitesinin çalışmalarına yeniden başladığını ilan etti. Salı ve çarşamba günü yapılan görüşmelerde, iki ülke vatandaşlarının vize işlemelerinin kolaylaştırılması, giriş prosedürlerinin sadeleştirilmesi ve giriş ücretlerinin kaldırılması konuları ele alındı.