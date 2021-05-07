Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayvan'ın başkenti Taipei yakınlarda doğal güzellikleri ile ünlü Nantou bölgesi bir süredir şiddetli bir kuraklığın pençesinde. Aylardır yağış görülmemesi üzerine bölgedeki turistik Sun Moon Gölü kurumaya başladı. Göl yataklarının çölleşmeye başladığı görüldü. Göl suyunun azalmasıyla bir zamanlar turistlerin gezinti için kullandığı sandallar karada mahsur kaldı. Su kıtlığı da yaşanan Nantou’da iki gündür bölge halkına su verilemiyor.