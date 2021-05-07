Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'nın Kanagawa eyaletinde 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanı beslendiği apartman dairesinden dün kaçtı. Yılanın kaçtığı haberi, bölge halkını ve polisi alarma geçirdi. Tokyo yakınlarındaki Yokohama'da yaşayan sahibinin dün gece 21.25 sularında eve dönmesi ile kaçtığı ortaya çıkan dev yılanın yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda ve 13 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi. Yılanın sahibi eve döndüğünde pitonun kafeste olmadığını fark ettiğini ifade ederken, özel izin ile evde beslenen yılanın zehirli olmadığını sözlerine ekledi.

İhbarın ardından piton yılanını arama çalışmaları başlatıldı. Zehirli olmadığı açıklansa da dünyanın en tehlikeli yılanlarından biri olarak gösterilen pitonu arama çalışmaları bugün de sonuçsuz kaldı.

Dev yılanın karşısına çıkabilecek kişileri boğabileceğinden endişe edilirken firari pitonun apartmanın arkasında bulunan ormanlık alana kaçtığı tahmin ediliyor.