Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Fransa’da bir hava kuvvetleri pilotu, ordudaki meslektaşları tarafından hedefe bağlanıp savaş uçaklarıyla kendisine ateş açıldığı için travma geçirdiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. İsmi açıklanmayan pilota göre dehşet verici olay, Mart 2019’da görev icabı Korsika’daki hava üssüne gönderildiğinde yaşandı. Pilot, meslektaşları tarafından bağlandığını, başına bir çuval geçirildiğini ve atış tatbikatı yapılan yerde hedefin yanına konularak 20 dakika boyunca savaş uçaklarıyla ateş açıldığını ifade etti. Avukatı Frederic Berna, Marsilya kentindeki bir mahkemeye olay hakkında kanuni şikayette bulundu. Dava dilekçesinde askeri pilotun başı kapalı ve kaskatı kesilmiş haldeki fotoğraf ve videoları da yer aldı. Meslektaşları aleyhinde aşırı şiddet uygulama ve hayatı tehlikeye sokma suçlamalarıyla dava açılması bekleniyor. Hava kuvvetleri sözcüsü, olay hakkında zamanında soruşturma başlattıklarını, faillere karşı “kuvvetli yaptırımlar” uyguladıklarını ifade etti. Yaptırımın ne olduğu açıklanmadı. Sözcü, “Hava kuvvetleri olarak personele yönelik fiziksel ve psikolojik tahribata yol açabilecek her türlü eylemi kınıyoruz” dedi.