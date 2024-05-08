ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Gazze limanının inşasını tamamladı... Yardım faaliyetleri için kullanılacak...

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Pentagon, İsrail'in yardım geçişlerine izin vermediği Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması amacıyla devam eden liman inşasının tamamlandığını ve yakında operasyonel hale geleceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD ordusunun Gazze'de inşatı devam eden yardım iskelesinin tamamladığını ancak hava koşullarının iki parçalı tesisin yerine taşınmasının şu anda güvenli olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

ABD ordusunun geçen ay inşasına başladığı ve en az 320 milyon dolara mal olacak olan iskele, İsrail'in Hamas'a karşı yedi aydır yürüttüğü saldırılar sonucu enkaza dönen Gazze'ye son derece ihtiyaç duyulan insani yardımın teslimatını artırmayı amaçlıyor.

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Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Joint Logistics Over'ın kısaltmasını kullanarak gazetecilere verdiği demeçte, "Bugün itibarıyla JLOTS'un iki bölümünün (yüzen iskele ve Trident iskelesi) inşaatı tamamlandı ve açık denizdeki son hareketi bekliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'de, "Bugün hala JLOTS bileşenlerinin taşınması için güvensiz koşullara neden olan şiddetli rüzgarlar ve yüksek deniz dalgaları bekleniyor. Dolayısıyla inşaatta yer alan iskele bölümleri ve askeri gemiler hala Aşdod limanında bulunuyor." Singh dedi.

YAKINDA HAZIR HALE GELECEK

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) "yakın gelecekte iskeleyi yerine taşımak için hazır olduğunu" da sözlerine ekledi.

Geçen hafta kötü hava koşulları nedeniyle gemiler ve yapımı devam eden iskele limana taşınmıştı. Hava düzeldiğinde iskele İsrail askerleri tarafından Gazze kıyısına demirlenecek ve böylece ABD birlikleri yerden uzakta tutulacak.

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Yardımlar daha sonra ticari gemilerle Gazze kıyısındaki yüzer bir platforma taşınacak, burada daha küçük gemilere aktarılacak, iskeleye getirilecek ve dağıtım için kamyonlarla karaya götürülecek.

İskeleye ilişkin planlar ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail'in karadan yardım dağıtımını durdurması üzerine Mart ayı başlarında duyurulmuştu.

Yaklaşık iki ay sonra Gazze'deki insani durum hala vahim. Birleşmiş Milletler Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye yardım için kilit giriş noktası olan Refah geçişine erişimini engellediğini söyledi.

SINIR KAPISININ KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ

Beyaz Saray, Refah ve diğer ana geçiş kapısı Karem Şalom'un kapatılmasının "kabul edilemez" olduğunu ve bunun tersine çevrilmesi gerektiğini söyledi.

ABD, yardım sevkiyatları için bir deniz koridoru oluşturma çabasının yanı sıra, hava yoluyla da yardım ulaştırıyor. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD bugüne kadar 1.200 ton insani yardımda bulundu" ifadeleri kullanıldı.







