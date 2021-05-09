Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 403 bin 738 Covid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 92 ölüm kaydedildi. Ülkenin doğusundaki Kalküta şehrindeki Sikhlerin ibadet ettiği tapınak Covid-19 hastalarına gerekli oksijenin sağlanacağı sağlık merkezine dönüştürüldü. Nefes almada güçlük çeken ve oksijen satürasyonu düşük ölçülen hastalara, burada ücretsiz oksijen servisi sağlanıyor.