Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 403 bin 738 Covid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 92 ölüm kaydedildi. Ülkenin doğusundaki Kalküta şehrindeki Sikhlerin ibadet ettiği tapınak Covid-19 hastalarına gerekli oksijenin sağlanacağı sağlık merkezine dönüştürüldü. Nefes almada güçlük çeken ve oksijen satürasyonu düşük ölçülen hastalara, burada ücretsiz oksijen servisi sağlanıyor.
Hindistan koronaya teslim oldu
09.05.2021 - 18:24 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 403 bin 738 vaka kaydedildi. Sağlık sisteminin adeta çöktüğü ülkede durum vahametini koruyor.
Etiketler : hindistan,korona,vaka,
788924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/788924.aspx
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