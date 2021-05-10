Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’da 82 yaşındaki TV efsanesi Bert Newton, yıl başında ayak parmağında çıkan enfeksiyondan dolayı altı hafta hastanede yattı. Hastanedeki cerrahlar, enfeksiyonun büyümesi ve yayılmasından dolayı hastanın bacağının kesilmesinden başka çare olmadığını, aksi halde birkaç ay içinde ölmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ettiler. Bunun üzerine Newton’un Melbourne’deki hastanede bir bacağı kesildi. Olayı bildiren magazin muhabiri Peter Ford, Bert Newton ve 47 yaşındaki karısı Patti Newton’un yakında hastaneden taburcu olacaklarını söyledi. Newtonların sözcüsü de bacağın kesilmesini doğruladı. Şovmen, radyo ve televizyon sunucusu Newton, aldığı sayısız ödülün yanı sıra Logie Ödülleri törenine de 17 kere ev sahipliği yaptı.