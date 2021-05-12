Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz biyolojisi üzerine çalışan Marx, daha önce balıkların ağzında yuvalanmış parazitler olduğunu okuduğunu ama buna gerçek hayatta ilk kez şahit olduğunu söyledi. Genç bilim adamı, şaşkınlığını “Balığın ağzını açtığımda mavi gözlü ve bıyıklı bir canlının bana baktığını gördüm” sözleriyle aktardı.

KAN EMEREK BESLENİYORLAR

Fotoğrafı gören North-West Üniversitesi zooloji profesörü Nico Smit, bu türdeki parazitlerin ilk kez fotoğraflandığını ifade etti. Balığın dilini yeyip yerine yerleşen bu parazitler kan emerek besleniyor.