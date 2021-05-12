Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının ardından artan gerilime ilişkin açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İsrail ile işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki artan gerginlik ve Gazze'de ile çevresinde artan şiddetin" sona ermesi gerektiğini belirtti.

Borrell, durumun kutsal mekanlar dahil Kudüs'te günlerce süren gerginlik ve çatışmalar ile İsrail ve Batı Şeria'nın kentlerinde artan şiddetin ardından geliştiğini kaydederek, "AB, çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin ölümü ve yaralanması karşısında dehşete düşmüştür. Öncelik sivillerin korunmasına verilmelidir. Bütün çabalar sivil can kayıplarının önlenmesi ve gerginliğin düşürülmesine yönlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın ve diğer grupların İsrail'e roket atmasının kabul edilemeyeceğini belirten Borrell, şöyle devam etti:

"İsrail'in sivil halkı korumasına duyduğu meşru ihtiyacı kabul ediyoruz ancak bu karşılık orantılı olmalı ve güç kullanımında azami itidalli davranılmalı. AB devam eden şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Önce ve en fazla her iki taraftaki sivilleri etkileyecek daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi için her şey yapılmalıdır. Kudüs'te kutsal mekanların statükosuna saygı gösterilmeli, ibadet özgürlüğü güvence altına alınmalıdır."

Borrell, ayrıca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile konuştuğunu bildirdi.

Borrell, Abbas'a can kayıplarından dolayı duyduğu dehşeti dile getirdiğini aktardı.