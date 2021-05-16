Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulunması için 5.000 dolar ödül konulan India adındaki dokuz aylık kaplan, altı gün sonra cinayet zanlısı Victor Cuevas’ın karısı Gia Cuevas tarafından polise teslim edildi.

SÜTLE BESLEDİLER

Houston polis departmanı yetkilisi Ron Borza, “Kaplanı teslim aldık. Sağlığı yerinde” açıklamasını yaptı. Kaplanın bir haftadır nerede olduğu ya da ne şekilde saklandığı belli değil. Cinayetten tutuklanan Cuevas, kaplanın kendisine ait olmadığını, hayvanın gerçek sahibinin Deandre adında bir adam olduğunu söyledi. Polisin sütle beslediği kaplan Amory Black Beauty Çiftliği’ne gönderildi. Çiftlikte başka kaplanlar da yaşıyor.

Bengal kaplanları 270 kilo ağırlığa ulaşabiliyor. Polis, henüz 80 kilo olsa da India’nın insanlar için tehlikeli olabileceğini bildirdi. Houston’da tehlikeli türde hayvan beslemek yasak.