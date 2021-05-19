Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kafe ve restoranların 6 aydır kapalı olduğu Fransa’da normalleşme sürecinin ikinci aşaması bugün başlayarak kafe ve restoranların dış kısımları açıldı. Macron, Paris’te bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee yakınlarındaki bir kafede Başbakan Jean Castex ile birlikte kahve içerken görüntülendi. Sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşan Macron, "Buradayız! Teraslar, müzeler, sinemalar, tiyatrolar. Sosyal mesafe kurallarına uyarak yaşam sanatımızı inşa edenlerle yeniden buluşalım" dedi.

KAFELER YÜZDE 50 KAPASİTE İLE MÜŞTERİ KABUL EDECEK

6 aydır kapalı olan restoran ve kafelerin dış kısımları yüzde 50 kapasitede olmak kaydıyla müşterileri kabul edebilecek. İbadet mekanları, tiyatrolar, sinemalar, kütüphaneler de 3’te 1 kapasite doluluk şartıyla yeniden açılırken, Paris'teki Rodin müzesini ziyaret eden Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, "Bu 19 Mayıs bir tür ulusal bayram, bu bir mutluluk" diye konuştu.

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 210 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 898 bin 347’e ulaştı.