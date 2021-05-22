Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kulakları sağır edecek bir gürültü sonrasında Veteranov Avenue ve Soldata Korzuna caddelerinin kesişim noktasında tellerden sıçrayan elektrik kıvılcımları aşağıya döküldü. Görüntülerde şemsiyeli insanlar, üzerlerine düşen kıvılcımların arasında panik halinde koşturuyor. Yayaların yanı sıra araçtakilerin de bir müddet afalladıkları dikkat çekiyor.

Yıldırım düşmesinin ardından bardaktan boşanırcasına yağmur başladı. Bir görgü şahidi, “Korkunçtu. Daha önce hiç böyle bir olaya şahit olmamıştık” dedi.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı.